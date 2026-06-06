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Fetih Hareketi "Nekse"nin yıl dönümünde bağımsız Filistin devleti hedefini yineledi

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Fetih Hareketi, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın (Nekse) 59. yıl dönümünde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen Filistin devleti kurma hedeflerine bağlı olduklarını açıkladı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikaları kınandı.

Fetih Hareketi, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından İsrail'in Filistin topraklarının geri kalanını işgal ettiği "Nekse"nin 59. yıl dönümünde, bağımsız ve tam egemen Filistin devleti kurma hedeflerine bağlı olduklarını bildirdi.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının İsrail'in planlarına boyun eğmeyeceği, topraklarını terk etmeyeceği ve ulusal ve tarihi haklarını savunmayı sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin ulusal sabitelerine bağlı ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen bir Filistin devleti kurma hakkına sahip oldukları vurgulandı.

Bu yılki yıl dönümünün Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin maruz kaldığı gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, İsrail, aç bırakma politikaları uygulamak ve insani yardımların girişini engellemekle suçlandı.

Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde edinceye ve bağımsız devletini kuruncaya kadar mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Filistin topraklarında 59 yıl

Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın 59. yılında İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru genişlettiği Arap topraklarındaki işgalini sürdürüyor.

İsrail, 5 Haziran 1967'de başlattığı savaş sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmişti.

Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ni işgalden vazgeçmiyor.

Filistin resmi verilerine göre, Nekse'de 300 bin Filistinli işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirildi, büyük çoğunluğu Ürdün'e göçmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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