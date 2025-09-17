Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı, TEKNOFEST İstanbul 2025'te Ziyaretçilerini Bekliyor

TEKNOFEST İstanbul 2025 kapsamında düzenlenen "Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı", İstanbul'un fethinin destansı hikayesini dijital teknolojilerle yeniden yaşatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, çok sayıda deneyime ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Etkinlik çerçevesinde interaktif bir alan olarak düzenlenen "Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı", ziyaretçilere savaşın kritik anlarını, kahramanlık öykülerini ve tarihin dönüm noktalarını etkileyici dijital gösterimler, eğitici sunumlar ve etkileşimli deneyimlerle tanıtıyor.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için özel olarak hazırlanmış aktivitelerle dolu etkinlik, tarihin dünyasını keşfetmek ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.