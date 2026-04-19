Muğla'nın 'hayalet köyü' dronla görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve 69 yıl önce terk edilen Kayaköy, tarihi zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Dronla görüntülenen bölge, yıllık 100 bin turistin ziyaret ettiği bir turistik alan olarak öne çıkıyor.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de, 'hayalet köy' olarak bilinen ve 69 yıl önce terk edilen Kayaköy, dronla görüntülendi.

Fethiye'de yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kayaköy, tarihi ve doğal zenginlikleri bir arada sunuyor. Daha önce Türklerle Rumların birlikte yaşadığı Kayaköy, Fethiye ile Ölüdeniz arasında, 65 metre yükseklikteki bir tepenin yamacı ile önündeki 'Kaya Çukuru' olarak bilinen ovada yer alıyor. Antikragos dağlarındaki kaya mezarları ile dikkat çeken Kayaköy'ün, kimi kaynaklara göre 11'inci yüzyılda, kimilerine göre ise 14'üncü yüzyılda bölgedeki Rumlarca Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtiliyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsi geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20'nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa sahip olan köy; kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor. 69 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Kayaköy, dronla görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girip terk edilmiş alanları gezebiliyor.

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan edilen Kayaköy'de, konutların yanı sıra çok sayıda şapel, 2 büyük kilise, okul binası ve gümrük binası yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
