Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkaya, mesajında, milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği eşsiz kahramanlığın en büyük nişanesi 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünün milletçe gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azim, kararlılık ve sarsılmaz inancıyla kazanılan büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal uğruna neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin kaderini yeniden yazdığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Milletimiz bu zaferle milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 30 Ağustos, binlerce şehidinin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı büyük bir zaferin adı ve Türkiye'mizin yarınlarına en güzel emanetidir."

Akkaya, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan kılan tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.