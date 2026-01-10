Haberler

Fethiye'de tersanedeki teknede çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede bir ahşap teknede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olay yerine çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede bulunan ahşap teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan ve tekneyi saran alevlerin kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

