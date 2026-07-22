Orman Genel Müdürlüğü: Fethiye'deki Yangının Enerjisi Düşürüldü

(ANKARA)- Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından (OGM), Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Kurumun açıklamasında, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA