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Fethiye'deki Orman Yangınının Ardından Korkutan Görüntü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, zarar gören alanın havadan görüntüleri, ormanın siyaha büründüğünü gözler önüne serdi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Karagedik Mahallesi'nde dün çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Kayıtlarda, ormanlık alanın yangın nedeniyle siyaha büründüğü görülüyor.

Kaynak: AA
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