Fethiye'de yamaçtan düşen kayalar kara yolunu ulaşıma kapattı

Fethiye'de yamaçtan düşen kayalar kara yolunu ulaşıma kapattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabaha karşı yamaçtan düşen kayalar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi, yolun kısa sürede tekrar açılması bekleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinden Faralya Mahallesi'ne giden yola sabaha karşı yamaçtan dev kaya parçaları düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki yolda önlem alan jandarma ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

İş makineleriyle yürütülen çalışmaların ardından yolun birkaç saat içinde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, AA muhabirine, olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle yolda kimsenin bulunmadığını, bunun da büyük bir şans olduğunu söyledi.

Bölgedeki yamaçta başka kayaların da bulunduğunu belirten Karaburun, "Yolun alt kısmında Kelebekler Vadisi bulunduğu için özellikle yazın bölge çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. Daha büyük bir felaket yaşanmaması için bölgedeki düşme ihtimali olan kayaların temizlenmesi için yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
