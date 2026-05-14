Fethiye'de yamaç paraşütüyle kayalık alana düşen kadın yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen 39 yaşındaki Rus kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından yoğun bir çalışma ile kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli (single) atlayış yapan Rus Olga M. (39), havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Sarp arazide titiz bir çalışma yürüten ekipler, yaralı yamaç paraşütü pilotuna ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sedye ile güçlükle ambulansa taşınan Olga M, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
