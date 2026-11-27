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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 421,82 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.Ç.'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda, 36 parça halinde satışa hazır toplam 421,82 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 101 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı