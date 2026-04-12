Haberler

Fethiye'de uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde futbol oynarken uçurumdan düşen 28 yaşındaki Kenan Zenginel, hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki düzlük alanda arkadaşlarıyla futbol oynayan Kenan Zenginel (28), henüz belirlenemeyen nedenle uçurumdan düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metrelik uçurumdan düşen Zenginel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde Zenginel'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İncelemelerin ardından Zenginel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

