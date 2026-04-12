Fethiye'de uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde futbol oynarken uçurumdan düşen 28 yaşındaki Kenan Zenginel, hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki düzlük alanda arkadaşlarıyla futbol oynayan Kenan Zenginel (28), henüz belirlenemeyen nedenle uçurumdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 metrelik uçurumdan düşen Zenginel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde Zenginel'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
İncelemelerin ardından Zenginel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır