Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güler K. idaresindeki 48 HY 737 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA " / " + Ali Rıza Akkır -