Haberler

Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Güler K. idaresindeki 48 HY 737 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA " / " + Ali Rıza Akkır -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var