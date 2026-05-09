Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 42 yaşındaki Suat Koca yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Fethiye-Muğla kara yolunda Suat Koca (42) idaresindeki 48 FB 342 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Koca'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onur Çadır