Ormanlık arazide yeni doğan bebek bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bebeğin ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALILARIN ARASINDA BULUNDU

Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu. İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.