Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiye'de temmuz yangınında zarar gören alana 10 bin fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, temmuz ayındaki orman yangınında zarar gören alana 10 bin fidan dikildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla ve Aydın genelinde toplam 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, geçen temmuz ayında orman yangınında zarar gören alanlara 10 bin fidan dikildi.

Türkiye'de 7 yıldır kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın ve Muğla genelinde 30 ayrı noktada eş zamanlı fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde Muğla'da 40 bin, Aydın'da 10 bin olmak üzere toplam 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla'daki ana program ise Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla, yangın sonrası fidan dikimine hazır hale getirilen 8 hektarlık alanda çalışma yapıldı. Etkinlik kapsamında kızılçam, fıstıkçamı, mavi servi, defne, keçiboynuzu ve Kıbrıs akasyası türlerinden 10 bin fidan dikildi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

Fidan dikim programına Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, orman gönüllüleri, öğrenciler ve orman personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam eden programda, protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte fidan dikti.

Yeşilüzümlü'deki etkinliğe bölgede yaşayan İngiliz vatandaşlar da katılarak destek verdi. Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara da hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Arda için söyledikleri olay oldu!

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma12

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları internette satışa çıkarıldı

Bir zamanlar efsaneydi, satılığa çıkardığı şey şoke etti
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten