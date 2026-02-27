Haberler

Muğla'da bir ev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cami Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ev yandı.

Cami Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
