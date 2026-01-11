Haberler

Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, çamurlu su akışına neden olarak Ölüdeniz'in renginin kahverengiye dönmesine yol açtı. Belcekız sahilinde oluşan büyük dalgalar ise kıyıdaki işletmelere zarar verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine yol açtı.

Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi.

Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.

Sahile gelenler, dalgaları izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
