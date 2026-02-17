Haberler

Fethiye'de otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde 71 yaşındaki Nursel Akdeniz hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Nursel Akdeniz (71) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Güler Kuzgun (56) idaresindeki 48 HY 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede araçta yolcu konumundaki Nursel Akdeniz'in hayatını kaybettiği, Güler Kuzgun, Gönül Pırıltı (57) ve Teslime Tamaç'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gülgün KAŞLI/FETHİYE(MUĞLA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
