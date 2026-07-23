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Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Fethiye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi'nde bazı evler tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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