Haberler

Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var?

Herkes aynı soruyu soruyor: Bu adamın orada ne işi var?
Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu

Denizin üstünde süzülürken akıllarının ucundan geçmeyecek bir şey oldu
CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim

Bir vekil daha Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor