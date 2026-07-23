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Fethiyeli mahalle sakinleri evlerine kadar yaklaşan orman yangınını anlattı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün başlayan orman yangını, Gökçeovacık ve İnlice mahallelerini tehdit etti. Havadan ve karadan müdahale sürerken, tahliye edilen bazı ev sakinleri döndü. Yangında bir evin bahçesine ulaşan alevler güvenlik kamerasınca kaydedildi; evler zarar görmezken depo, garaj ve eşyalar yandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün başlayan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayarak İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tahliye edilen bazı evlerin sakinleri tehlikenin azalmasının ardından evlerine döndü.

Yangının bir evin bahçesine ulaştığı anlar ise evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İnlice Mahallesi sakini 55 yaşındaki Hüseyin Karaca, AA muhabirine, yangın sırasında denizde olduklarını, alevleri fark edince hızla evlerine döndüklerini söyledi.

Evde bebek bulunduğu için mama ile bazı eşyaları alarak bölgeden ayrıldıklarını anlatan Karaca, "Alevlerin yukarıdan eve doğru indiğini görünce hemen çıktık. Bahçenin kapısını ve kümesleri açtım. Hayvanlar canını kurtarsın diye. Sabah olunca ancak eve dönebildik." dedi.

Yangında evlerinin zarar görmediğini belirten Karaca, zeytin ağaçlarının yanı sıra bahçedeki depo, garaj ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığını ifade etti.

Depodaki tüplerden birinin patladığını, diğerinin ise patlamadan ekipler tarafından çıkarıldığını dile getiren Karaca, AFAD ekiplerinin kaçan köpeklerini kurtardığını, tavuklarının da yangından zarar görmediğini söyledi.

Karaca, vatandaşları sıcak ve kuru havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Bu havalar çok tehlikeli. Yangının karşıdaki dağdan aşağıya inme hızını hiç kimse tahmin edemezdi. O kadar hızlı indi ki alevler anlayamadım bile. Birkaç dakika içerisinde yangın dağın zirvesinden aşağıya indi. İnsanların bu havalarda hiçbir şey yakmaması lazım. Sigara içenler de çok dikkatli olmalı."

Bülent Aktaş (51) da yangını evinin dışındaki güvenlik kameralarından izlediğini belirtti.

Alevlerin kısa sürede evlerinin çevresini sardığını anlatan Aktaş, "Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür evimizde bir sıkıntı yok. Sadece elektrik tesisatımız yandı. Bahçedeki minderlerin üzerine kıvılcımlar düşmüş ancak nasıl olduysa sönmüş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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