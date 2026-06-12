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Fethiye'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fethiye'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fethiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, 8 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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