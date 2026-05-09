Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ölü bir caretta caretta bulundu. Olay üzerine bölgeye gelen DEKAMER ekipleri inceleme yaptı ve kaplumbağa belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere alındı.
Yanıklar Mahallesi Karaot mevkisinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri kaplumbağa üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra durum, Fethiye Belediyesine bildirildi.
Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır