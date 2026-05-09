Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Yanıklar Mahallesi Karaot mevkisinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri kaplumbağa üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra durum, Fethiye Belediyesine bildirildi.

Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.