Haberler

Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ölü bir caretta caretta bulundu. Olay üzerine bölgeye gelen DEKAMER ekipleri inceleme yaptı ve kaplumbağa belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Yanıklar Mahallesi Karaot mevkisinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri kaplumbağa üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra durum, Fethiye Belediyesine bildirildi.

Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcuya büyük şok! Yangın tüpü sıktı kadro dışı kaldı

Eline aldığı yangın tüpü başına büyük iş açtı

Herkes onu konuşuyor! Yine saçlarını kesemedi

Yine kıl payı kurtuldu!

Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı

Fotoğrafı gören herkes aynı detaya takıldı

YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Yıldız futbolcuya büyük şok! Yangın tüpü sıktı kadro dışı kaldı

Eline aldığı yangın tüpü başına büyük iş açtı

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi

O isme büyük sevgi seli! Otelden stadyuma krallar gibi uğurlandı