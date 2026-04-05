Haberler

Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Batuhan B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B. K. idaresindeki 07 MKT 21 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Batuhan B. (18) yönetimindeki 48 ASN 989 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Batuhan B., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

