Fethiye'de Monomatik Mammatus Bulutları Görüldü
Muğla'nın Fethiye semalarında etkili olan yağmurun ardından gözlemlenen 'Mammatus bulutları', kesecik benzeri desenler oluşturarak gökyüzünü kapladı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, bu doğa olayını heyecanla takip etti.
Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı. Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel