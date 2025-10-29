Fethiye'de Monomatik Mammatus Bulutları Görüldü

MUĞLA'nın Fethiye semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.

Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı. Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.