Fethiye'de Likya Yolu'nda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arazide yürüyüş yaparken ayağı burkularak kırılması sonucu bölgede mahsur kalan Eren Özkan (38), ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi sınırlarında bulunan Likya Yolu'nda meydana geldi. Yürüyüş yapan 30 kişilik grup içinde yer alan Eren Özkan'ın ayağını burkması sonucu, arazide mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma timleri ve UMKE ekipleri, yaralıya kısa sürede ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Özkan, bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sol ayağında kırık olduğu değerlendirilen Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
