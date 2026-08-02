Fethiye'de kamyonetten ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede söndürüldü.
İddiaya göre, Yanıklar Mahallesi'nde yürütülen doğalgaz boru hattı çalışmalarında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyoneti saran alevler bölgedeki ormana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Etkin ve hızlı müdahaleyle alevler yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA