Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahildeki imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine tekrar başlandı. Fethiye Belediyesi ekipleri, kaçak yapıların yıkımını güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahildeki imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.
Çiftlik Mahallesi Koca Çalış Sahili'nin kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım işlemleri, Fethiye Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.
Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına ???????sabah saatlerinde başlandı. İş makineleri yardımıyla süren yıkımlar sırasında, jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
Kaçak yapıların 8 Aralık'ta başlatılan yıkım çalışmalarının, birkaç gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.