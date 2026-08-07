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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Tunahan K. ile İngiliz yolcu Sabrina S., Belcekız sahiline iniş sırasında bir işletmenin çatısına düştü. JAK timi tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında işletmenin çatısına düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Tunahan K. (43) ile yolcusu İngiliz uyruklu Sabrina S. (38), hazırlıklarının ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden uçuş yaptı.

İkili, Belcekız sahiline inişleri sırasında işletmenin çatısına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine bölgede konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.

Bulundukları alandan kurtarılan pilot ile yolcusu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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