Fethiye'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Fethiye'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde, iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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