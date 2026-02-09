Haberler

Fethiye'de Korkunç Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen kazada, hatalı sollama sonucu meydana gelen çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada Halil Efe Yılmaz'ın (3) ardından Zeliha Yılmaz (60) ve Selma Türkoğlu (75) da hayatını kaybetti. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Fethiye-Çameli kara yolu Üzümlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne giden 48 AKR 532 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu karşıdan gelen 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, her 2 araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan otomobil sürücüsü Yıldıray Yılmaz (41), yanındaki Zeliha Yılmaz, Havva Yılmaz (48), Halil Efe Yılmaz, ikizi Zeliha Yılmaz (3) ile diğer aracın sürücüsü Emin Türkoğlu (73) ve eşi Selma Türkoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Halil Efe Yılmaz, tedaviye alındığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Zeliha Yılmaz ve Selma Türkoğlu da dün gece yaşamını yitirdi. Böylelikle, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
