Fethiye'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel