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Fethiye'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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