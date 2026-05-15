Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanıklar birbirlerini suçladı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile müşteki ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Gizem K, evi İbrahim Solak'a kiralama sürecini anlattı.

İşe aldığı emlak ofisinde İbrahim Solak'ın, Sefer K. ile konuştukları iddiasıyla Yağmur A. ile tartıştığını ileri süren Gizem K, "Yağmur, kendisinin değil Rabia'nın Sefer ile görüştüğünü söyledi. İbrahim daha sonra bana 'Abla bu evi değiştirmemiz lazım çünkü Sefer beni öldürecek.' dedi. Ben de evin kirası henüz ödenmediği için bu değişikliği sonra yapacağımızı söyledim." dedi.

Sanık Yağmur A. ise sanık Sefer K. ile bu olaydan önce kendisinin değil Rabia G'nin görüştüğünü iddia etti.

Yağmur A, Sefer K. ile adına çektiği 220 bin liralık krediyi ödemesini söylemek için olaylardan önce görüşme yaptığını ileri sürdü.

Sefer K. de suçlunun Yağmur A. olduğunu, Yağmur A'nın suçu kendisine ve Murat K'ye attığını öne sürdü.

Olayda iki silah olduğunu, maktulün silahını baraja, kendi silahını dereye attığını anlatan Sefer K, "Yağmur, silahları yok etmemi istemişti." dedi.

Murat K. ise masum olduğunu düşündüğü bir kızı kurtarmak için olay yerine gittiğini ve mağdur olduğunu savundu.

Olay anında odada olmadığını ileri süren Murat K. "Keşke kimin yaptığını görseydim de size söyleseydim. Sadece bir aksiyon ile eve girdim. Ben suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Sanık Rabia G, Sefer K. ile hiçbir şekilde görüşmediğini iddia etti.

Yağmur A. ile internetteki canlı yayın programlarında Sefer K'nin yayınına katıldıklarını belirten Rabia G, "Yağmur ile Sefer burada konuştu. Yağmur bana 'Sefer'in yanına gidelim, onunla Bodrum'da yaşayalım.' dedi. Ben de bu teklifi reddettim. İbrahim evde yokken Yağmur sürekli Sefer ile konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar Hüseyin K. ile Emine T'nin avukatı ve tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs 2025'te hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
