Hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Ekrem Yiğit (77) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yanıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ekrem Yiğit kontrolündeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan Ekrem Yiğit'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü A.Ö.'yü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.