Fethiye'de Doğa Yürüyüşü Sırasında Kayalıklardan Düşen Genç Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklara düşerek omzundan yaralanan Furkan E. kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı ve hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalığa düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Faralya Mahallesi'ndeki Cennet ve Kabak Koyu arasında yürüyüşe çıkan Furkan E, kayalık alanda düştü.
Omzundan yaralanan ve hareket etmekte güçlük çeken Furkan E, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel