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Fethiye Körfezi'nde sürüklenen feribot karaya oturdu

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Muğla Fethiye Körfezi'nde demirliyken demiri kopan Rodon isimli feribot, sürüklenerek bazı teknelere çarptı ve kıyıya oturdu. Olay sırasında feribotta kimse bulunmazken, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Muğla'da Fethiye Körfezi'nde demirliyken sürüklenen feribot karaya oturdu.

Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan "Rodon" isimli feribot, körfezde demirli bulunduğu sırada demirinin kopması sonucu sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki feribot, sürüklenme sırasında bazı teknelere çarparak kıyıya oturdu.

Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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