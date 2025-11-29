Fethiye'de Çıkan Yangında Bir Köpek Hayatını Kaybetti, Diğeri Kurtarıldı

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangında iki köpekten biri öldü, diğeri itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla yaşama döndürüldü.

Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi 16. Sokak'ta, saat 13.30 sıralarında Ömer Lütfi Hassırcı'ya ait evde yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hassırcı ile 2 köpeğinin evde olduğu anlaşıldı. Ev sahibi ile köpekleri itfaiye ekiplerce evden çıkarıldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen köpeklerden birinin yangın sırasında öldüğü belirlenirken, diğeri itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Hassırcı'ya ise ambulansta müdahale edildi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Hassırcı, büyük üzüntü yaşadı. Ev sahibi ile köpeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.