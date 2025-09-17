Fethiye'de Bisikletlilere Çarpan Araçla İlgili Davada Duruşma Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T. (72), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık H.K, kaza anında bir kamyonun sağ şeritten sol şeride makas atar gibi ani şekilde geçtiğini, ardından kamyonun arkasındaki aracın bisikletlilere çarptığını anlattı.

Kazayı görünce olay yerinde ilk duran kişi olduğunu belirten H.K, kamyonun da durduğunu yaralılara doğru bakıp olay yerinden gittiğini öne sürdü.

Sanık A.T. ise bisikletlileri bir kamyonun kendi önüne doğru savurduğunu ve kazanın yaşandığını iddia etti.

Kazaya kamyonun sebep olduğunu ileri süren A.T, "Ateş düştüğü yeri yakar. Allah katında zerre suçum yok. Kasti bir olay değil. Adalet önünde elbet bir ceza alacağım. Geldiğimden beri kazada ölen kişilerin ailesinin yüzlerine bakamadım. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup bisikletli, kazada hayatını kaybedenlerin ailesine destek oldu. Bisikletliler ellerinde "Trafikte adalet istiyoruz", "Sağ şerit yasal hakkımız", "Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz" gibi yazılı dövizler taşıdı.

Kazada hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, yaptığı açıklamada, olayın dikkatsizlik değil, ölümcül bir ihmal zinciri ve bilinçli bir cinayet olduğunu söyledi.

Alkan, davanın sadece iki kişi için değil tüm bisikletlilerin yaşam hakkı için bir sınav olduğunu kaydetti.

Olay

Fethiye-Muğla kara yolunda A.T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış, Alkan hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralı İlker Muallim (42) ise 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.