Fethiye'de beton mikseri 15 metreden yuvarlandı: 1 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde rampa çıkarken geri kayarak 15 metreden yuvarlanan beton mikserinin şoförü Soner Gönen yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, Gönen'i araçtan çıkardı ve hastaneye kaldırdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ölüdeniz- Fethiye kara yolunda meydana geldi. Rampa çıkarken geri kayan Soner Gönen yönetimindeki 34 HYN 093 plakalı beton mikseri, yoldan çıkıp yaklaşık 15 metreden yuvarlandı. Gönen, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkaran Gönen, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönen, tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.