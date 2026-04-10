Muğla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde Soner G. yönetimindeki plakası öğrenilemeye beton mikseri şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden sürücü, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Beton mikserinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır