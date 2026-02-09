Muğla'da otomobilin, hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zeliha Yılmaz ve torunu Halil Efe Yılmaz, Koru Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları ve bölge halkı katıldı. Kazada yaralanan aile bireylerinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
BABAANNE İLE TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ
Fethiye ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ölen Zeliha Yılmaz ile torunu Halil Efe Yılmaz'ın cenazesine aile yakınları ve bölge halkı katıldı. Babaanne ile torunun cenazeleri, Koru Mahallesi'ndeki Koru Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan baba Yıldıray Yılmaz, anne Havva Yılmaz ve Halil Efe'nin ikizi Zeliha Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, ikizlerin 4 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya geldiği de bildirildi.
