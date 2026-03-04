Haberler

Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi, güvenli şekilde karaya getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Samanlık Plajı önlerinde 5 metrelik bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, TAHLİSİYE-5 botunca yedeklenerek tersane bölgesine getirildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.