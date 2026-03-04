Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya getirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Samanlık Plajı önlerinde 5 metrelik bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, TAHLİSİYE-5 botunca yedeklenerek tersane bölgesine getirildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır