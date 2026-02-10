Haberler

Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yapılan yasadışı yarışta 3 kişinin ehliyeti iptal edildi. Trafik ekipleri, yarışan sürücüleri ve izleyicileri yakalayarak işlem yaptı.

Osman Kaya Bulvarı'nda abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerin yarıştığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yarışan 4 motosiklet sürücüsü ile yarışı izlemeye gelerek yol kenarında trafiği aksatacak şekilde davranışlarda bulunan 8 kişi yakalandı.

Kara yolunda yarışan 3 kişinin ehliyetleri daimi iptal edildi.

Yarış yapan 4 motosiklet sürücüsüne ilgili maddeden işlem yapılırken, 4 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel



