Muğla'da abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yapılan yasadışı yarışta 3 kişinin ehliyeti iptal edildi. Trafik ekipleri, yarışan sürücüleri ve izleyicileri yakalayarak işlem yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerle yarışan 3 kişinin ehliyeti iptal edildi.
Osman Kaya Bulvarı'nda abartı egzozlu ve plakasız motosikletlerin yarıştığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yarışan 4 motosiklet sürücüsü ile yarışı izlemeye gelerek yol kenarında trafiği aksatacak şekilde davranışlarda bulunan 8 kişi yakalandı.
Kara yolunda yarışan 3 kişinin ehliyetleri daimi iptal edildi.
Yarış yapan 4 motosiklet sürücüsüne ilgili maddeden işlem yapılırken, 4 motosiklet de trafikten men edildi.