Fethiye'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" farkındalık yürüyüşü yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, kadın haklarına vurgu yapılırken, katılımcılar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da yürüyüşte kadına yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sahil bandındaki Özgecan Anıtı'nda bir araya geldi.

Kamuda görev yapan kadın hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen ve idarecilerin katıldığı yürüyüşte, "Kadın emeği toplumun temelidir", "Kadın güçlü olursa aile güçlü olur", "Kadın üretir, dönüştürür, iyileştirir" yazılı dövizler taşındı.

Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde ilerleyen grup, Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe destek veren Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, yaptığı konuşmada, kadına yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu" sözünü hatırlatan Akkaya, "Her erkek bir kadının eseridir. Peygamberimiz de Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanımız da bir annenin evladıdır. Kadınların kendi güçlerinin farkına varması gerekiyor. Her kadın gücünü fark edip evlatlarını buna göre yetiştirirse dünyanın bakış açısı değişebilir. Kadınların aklına ve merhametine ihtiyaç duyduğumuz bir zamandan geçiyoruz." diye konuştu.

Etkinlik sonunda emniyet ve jandarma ekiplerince kurulan stantlarda kadınlara çiçek takdim edilerek Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
