Fethiye’de 6 metrelik duvardan düşen 2 kişi yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Hacı Mustafa Çağırır (50) ile Azızakhon Abdulvokhıdovna Mallabaeva (35) yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Aşıklar Tepesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, duvarın üzerinde oturan Hacı Mustafa Çağırır ile Azızakhon Abdulvokhıdovna Mallabaeva, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin çalışmasıyla bulundukları yerden sedyeyle çıkarılan 1'i kadın 2 yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı