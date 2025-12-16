Muğla'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 29 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan hakkında 29 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel