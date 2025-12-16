Haberler

Muğla'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçundan 29 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 29 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan hakkında 29 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
