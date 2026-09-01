Fethiye'de Özel Teknede Yaralanan Kişi Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknede yaralanan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen bot ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki özel teknede yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında özel teknede 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA