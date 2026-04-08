Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde bir kişi bulunan fiber teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Teknedeki kişi Sahil Güvenlik botuna alındı, fiber tekne ise ekipler tarafından Büngüş Koyu'na yanaştırıldı.