Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen sekiz metre boyundaki teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve Ece Marina'ya yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu sekiz metre boyundaki teknenin Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 4 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Marina'ya yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
