Fethiye açıklarında 35 göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan İtalya rotası üzerindeki yelkenlide 6'sı çocuk 35 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA