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Fethiye açıklarında 35 göçmen yakalandı

Fethiye açıklarında 35 göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotasındaki yelkenli teknede 6'sı çocuk 35 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan İtalya rotası üzerindeki yelkenlide 6'sı çocuk 35 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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